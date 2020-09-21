美神秘51區被發現16米高疑似外星機器人圖像

位於美國內華達州、有眾多與外星人相關傳言的神秘「51區」，最近又被爆發現疑似與外星人有關的證據！據外媒報導，一位自稱是「搜索外星人專家」的狂熱愛好者聲稱，他在美國空軍高度機密的軍事基地「51區」的谷歌地圖上，發現了一個高達16米的「外星機器人」。

據《今日俄羅斯》（RT）報導，這位自稱是外星人數據庫(ET Database)負責人史考特．沃林（Scott C Waring）表示，他在使用谷歌地球應用程式時發現，美國內華達州高度機密的美國空軍基地衛星圖像中出現了清楚的機器人圖像。

發現51區巨形機器人影像的UFO獵人說，不同時期的圖像中，巨形機器人有不同的位置與姿態。圖為放大後的影像。（圖／谷歌地球）

眼光銳利的沃林說，51區內許多設施或建築中經常隱藏著很多奇怪的形狀。這個新發現的超大型機器人影像估計高達16米，在它的右邊似乎還有另一個，但比較矮些。

他在網站上表示，當他查看該地點以前的照片時，注意到這個黑影實際上是會移動的，而且每張照片中的姿勢都不太一樣，很可能是會動的物體。

自稱是幽浮專家的沃林說，在谷歌地圖裡輸入精確座標(37°13′26.26”N，115°49′2.37”W)，即可看到他所說的不明物體。

報導稱，這項新發現讓沃林懷疑是否真的找到外星機器人的證據，他還推測，這一不尋常現象可能是美國空軍玩了許多年的障眼法，有可能是美軍正在進行用於戰鬥任務的大型機器人試驗。

報導認為，雖然存在各種不同的解釋，最直接而簡單答案是這個機器人影像其實只是一座建築，或是某個人形物件的影子。

無論沃林有關外星人的發現是否屬實，報導認為，許多年來51區一直是眾多陰謀理論的源頭。位於美國內華達州南部、拉斯維加斯西北130多公里的51區，是美國空軍高度機密的軍事基地，它因為在軍用地圖上的分區編號為第51區而得名。由於該區域不對外開放，臨近高地都被劃為禁區，也更加催生了人們對其強烈的好奇心，最著名也最受歡迎的理論是51區是美國藏有接觸外星生物的地點，甚至有許多人聲稱在51區看見過外星人屍體與不明飛行物殘骸。

(中時新聞網)