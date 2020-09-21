駐美代表蕭美琴近日將個人推特(Twitter)的自我簡介，修改為「Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使）」，對於蕭美琴擅自改名，有綠媒宣稱此「正名」之舉，代表台美關係出現重大進展，國民黨則質疑根本自欺欺人。一份最新網路投票結果則顯示，多數人認為沒幫助。

蕭美琴昨(20日)也透過臉書回應外界質疑，她稱是不忍讓支持者失望，並說明，她和美國政府機關互動的正式職銜還是「台北經濟文化代表處代表」，私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，但她強調，「不是我自封自嗨」。

對於蕭美琴高調「改稱謂」，網路媒體《YAHOO》近日就以「蕭美琴自稱台灣駐美大使，對台國際地位有沒有幫助？」為題進行網路投票，投票時間為9月21日至26日，截至晚間9點20分出稿為止，共有769名網友投票。認為「沒有幫助」的有679票，「有幫助」的也有94票。

認為沒幫助的網友留言批評，「又自吹自擂」、「她到底在幹嘛呀？」、「沒有台灣駐美大使，只有中華民國駐美代表」、「沒幫助，自己爽而已」。認為有幫助的網友則表示，「增加能見度當然有幫助」、「怎麼可能自稱大使，這應該是美國允許的」、「美國沒表態反對，就是支持」。

駐美代表蕭美琴，將推特改成大使，最新網路投票。(圖/翻攝自yahoo)

(中時新聞網)