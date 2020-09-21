高雄市議會即將開議，明年高雄市府的年度總預算也已經送議會進行審查，而新任高雄市府上任後也時常被與韓國瑜前市府做比較，特別是路平、燈亮、水溝通的部分，許多市政問題處理速度也為人詬病，而就有人發現，在明年的市政預算中，對於路平、路燈、排水清疏及公園管理等例行維護工作經費均有增加，比起今年多出了整整1.6億元。

高雄市府指出，明年度的總預算案規模比起今年，成長了58億元，約成長4%，總數字來到1564億元，創縣市合併後的新高，市長陳其邁上任三周後就開始處理總預算案，針對競選期間所提出的「產業轉型」、「就業機會」、「交通建設」及「空汙防治」等政策都將優先編列預算推動落實。

而許多網友都注意到，新任高雄市府將路平、路燈、排水清疏及公園管理等例行維護工作經費調升至25億元，明顯是想將過去時常遭人批評的「基本功」問題加大力道進行解決，這也讓網友們笑稱「跟著國瑜走！」「選上了還不是抄韓國瑜的招」、「邁邁要開始練基本功了！抓緊」、「終於可以看到路面標線正常、路燈會亮、雜草乾淨的高雄了嗎？」「早該增加了，這四個月不知道在幹甚麼。」

(中時新聞網)