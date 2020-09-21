中信金控21日公告，旗下子公司中信銀法金暨國際事業執行長暨菲律賓子行董事、印尼子行董事黃毅辭職，該人事案將於2020年11月1日生效。由於黃毅是中信銀海外發展重要大將，他的異動讓外界不禁揣測是否與今年中信銀海外頻踩雷有關，中信銀行總經理陳佳文強調，「不是跳槽，也跟踩雷無關，而是他個人家庭因素必須辭職。」他表示，未來接替人選傾向由中信內部人才選拔，但也要經董事會通過。

出身花旗儲備幹部（MA）的黃毅是老花旗人，2003年就被花旗台北分行重點栽培，並出任花旗北京法人金融副總裁，後來被大陸的中信集團挖角，出任中信國際代理首席執行官暨批發銀行業務執行總經理，帶領逾200多名員工，法金業務拓展實戰經驗豐富，2017年時被中信銀從摩根大通銀行（中國）重金禮聘，並在2017年9月時出任中信銀法金暨國際事業副執行長，並且也是中信銀海外重要二大子行：菲律賓子行、印尼子行的董事。

然而，中信銀2020年在新冠肺炎爆發、全球景氣下滑衝擊下，海外發展也屢爆踩雷，從新加坡棕櫚油案開始，接著又連踩多案，包括：新加坡石油商興隆案總曝險9,000萬美元（折合新台幣27億元）、日本東京之星、東南亞等零星個案，最近又踩到印尼最大手機通訊設備廠Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案，不僅海外獲利大縮水，獲利占比從35％降至三成以下，整體海外授信策略也緊踩煞車，而黃毅在此敏感時間有異動引發外界關注。

不過，陳佳文指出，此次黃毅的異動，主要是他個人家庭因素必須辭職去處理，事涉個人隱私不方便透露，但與踩雷無關，也不是要跳槽，請大家以「平常心」看待。

陳佳文強調，今年受到新冠肺炎疫情影響，確實時機艱難，但損失風險仍在「可控範圍內」，不是太大的問題，但由於法金暨國際事業執行長所擔的責任很重，因此接任人選目前還在討論中，由於中信銀人才濟濟，未來較傾向由內部拔擢，但定案還是要經過董事會通過。

(工商 )