歐洲空中巴士集團公佈了氫燃料商用飛機的概念設計案，它不再使用含碳的燃油為動力，也就使得它的噴氣沒有二氧化碳，降低了空氣污染與全球暖化。空巴集團希望，只要設計與製造順秉，可以在未來15年內投入民航市場。
全球飛行( Flight Global)報導，空巴公布了3種新式飛機設計，均被冠以「Zero-e」的名字，都以氫氣為主要動力。
第一種是渦輪風扇式螺旋槳飛機，大約可以乘座100人以下，航程約在1000海浬(1852公里)；第2種是造型與現在渦輪扇噴射式客機相類似，而第3種造型最獨特，是一種飛行翼機體的概念。第2與第3種客機，最多都可容納200名乘客，其程程可達2,000海浬(3704公里)。
雖然目前還沒有透露其他細節，不過就空巴集團的說 ，飛機的液態氫燃料，會以儲氣罐的型式，儲存在機身當中。
空中巴士表示，「氫氣作為零排放運輸的一種燃料，有著無與倫比的前景，它的單位熱能與燃油差不，卻在燃燒後，不會產生二氧化碳，只會生成對環境無害的水。」
不過，設計的難度仍然很高，包括氫氣容易揮發，再好的儲氣罐都會外洩，並且氫氣在補充的過程也比較危險。
空中客車公司表示：「為了應對這些挑戰，機場將需要大量的氫氣運輸基礎設施，以滿足日常運營的需求。」
(中時新聞網)
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