「正義哥」徐奕今天在臉書貼文稱，彰化縣有狼父性侵自己弱智女兒，女兒還生下小孩；彰化縣社會處表示，有弱智女未婚生子，當時社工訪查，家人稱是外籍移工做的，目前全案已經交由檢警調查中，並針對孩子和弱智女的父親和交友進行DNA鑑定，社會處今晚先啟動小孩安置作業。
這次弱智女生女疑雲，社會處表示，8月接獲通報，並介入了解，確實有成年的弱智女子在醫院未婚生子，社會處也考量是否要安置或是出養，但家人表示要協助照顧故，考量女子家裡除了父母以外，還有其他家人，所以當時沒有安置。
徐奕今天在個人臉書PO文表示，「彰化縣有一件案件很嚴重，父親亂倫跟女兒生一個小朋友，因為通報者，他講的也有道理，如果在沒有了解關心，可造成社會問題和負擔，本來我還在想辦法找證據，結果真的冥冥之中，一天就讓我有證據了」。
社會處表示，目前全案檢警偵辦中，會進行科學搜證，21日晚上先啟動弱智女與小孩安置作業。檢方也表示已經進入調查。
(中時 )
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