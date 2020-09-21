東森最新電視電影《競技青春》日前開鏡，該劇由張捷、梁以辰、邱昊奇、祐琋、詹宛儒、李泰君、孔祥豪等人主演，阿喜特別客串演出。該劇講述電競選手追求夢想的熱血故事，張捷笑稱自己私下就是個宅男，非常喜歡電競遊戲跟賽事，確定要參演《競技青春》時興奮到不行，「我平常就很喜歡玩電動，所以收到參演消息後就超級期待，一心想要趕快開拍或練習」。

為呈現劇中電競賽事的真實臨場感，和職業電競選手的專業技能，導演與製作團隊除了為演員進行瘋狂特訓，更包下電競場讓他們徹夜組隊練習。張捷還成為演員們私下的電競教練，大家有不懂的地方都跑去問他。沒想到電競場的那次特訓，其他演員卻是狀況百出，坐他兩邊的梁以辰和邱昊奇，甚至一個暈眩症發作、一個讓遊戲關機，讓他險些崩潰。

邱昊奇(左起)、阿喜(林育品)、梁以辰、張捷參加《競技青春》開鏡。（東森提供）

梁以辰雖也會跟朋友組隊玩遊戲，但多是以手遊為主，為這次演出還跑去找弟弟瘋狂惡補。結果初次體驗電競場的專業設備與大螢幕，她第一場玩完就頭暈崩潰直喊想吐。梁以辰苦笑說：「因為螢幕上的畫面感很真實，中間還要不停移動跟轉身，加上我真的超級緊張，結果就是趴在那邊又想暈又想吐的。還想說怎麼玩個遊戲害喜症狀都出來了，之後還都要提前半小時吃暈車藥才能玩。」

邱昊奇已長達十年沒玩遊戲，練習前焦慮到不行，玩到一半竟然還把電線踢斷，直接強制關機，讓他緊張大喊：「我的螢幕怎麼黑掉了！？」沒想到下一場立刻就找回感覺強到不行，張捷驚訝直呼：「我一度差點被他幹掉，當下整個傻眼，想說這是十年沒玩的程度嗎？」遊戲中怪物出現時，梁以辰還嚇到放聲大叫，一旁張捷跟邱昊奇笑虧他們都被她嚇到，邱昊奇甚至嚇到滑鼠都掉了。

孔祥豪(左起)、 祐琋(原藝名史丹)、邱昊奇、阿喜(林育品)、梁以辰、張捷、李泰君、詹宛儒出席新戲開鏡儀式。（東森提供）

阿喜說她私下其實不太玩電玩，最多就是玩消消樂、切西瓜那種小遊戲，跟電競選手專業可說是天差地別，「所以我玩一次練習賽就崩潰了」！她笑說全場聽到「消消樂」時驚訝到不行，自己完全就是菜鳥一枚，還真摯對其他演員喊話，希望大家到時能救救老殘窮幫助她，引起全場大笑。

(中時 )