立委集體貪瀆案今偵結，台北地檢署依貪汙等罪起訴現任立委蘇震清等12人。蘇移審法院時說，他沒有逃亡海外的能力，因為外語能力很差，考大學時英文拿0分，根本沒辦法在海外生活，希望能交保，讓他繼續行使立委職權，替國家社會做事。

蘇震清說，他沒有違法，沒有犯罪，跟李恒隆間的金流是借貸關係，不是賄款。他的眼睛不好開過2次刀，有弱視情形，心臟不好可能發生心肌梗塞，在看守所羈押期間就曾發作送醫，另腰部第4、5節腰椎也開過刀，裝了6根剛釘、4個串連器，無法久站或久坐。

蘇說，立院廉政公報說他有存款4000多萬、股票近2億元，但這些都是借貸來的，算是負債應該要抵銷，為什麼檢察官要口口聲聲把他講成罪大惡極的人？他交保後一定會面對司法攻防，相信會還他清白。

檢方則說，蘇在檢方發動搜索前接觸李恒隆對帳，製造假金流，甚至剛好弄丟手機，已有串證、滅證事實，加上他的財力，絕對有能力在任何一個國家生活，若讓他交保回復立委身分，「就是最好的逃亡時機」，派出所報到根本不可能約束蘇，過去如伍澤元、劉松藩、何智輝等，不乏立委逃亡的案例，法官若短視蘇1人的人身自由，危害的恐怕是國家，甚至使其他民代群起效尤。

蘇的律師團表示，李恒隆的姊姊李秀峰做的帳冊中，行賄其他立委都是註名「送」，只有給蘇的錢是寫「借」，很明顯就是借貸關係，李因為身體問題為了求交保、輕判，才會翻供，翻供後的證詞都有虛偽的危險性。

律師團並強調，押不押立委需要經過立法院同意，是因為立委代表的不是個人，而是背後的選民，若被羈押影響的會是選民在立院的意志。司法的精神是無罪推定，法官的法學素養如何，就看是要「寧可錯殺，不可縱放」，還是「寧可縱放，不可錯殺」。

(中時 )