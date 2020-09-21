國民黨推特回嗆蕭美琴。(摘自國民黨推特)

駐美代表蕭美琴在推特的自我介紹欄自稱「台灣駐美大使」，引發爭議，儘管她今在推特解釋她對美國政府仍使用「台北經濟文化代表處代表」，不過國民黨今晚在推特發文提醒蕭美琴「作為一位中華民國駐美大使，妳必須是稱職、忠於國家的，而非黨派色彩濃厚。推文中的每一個字都有它的意義。」

蕭美琴日前在推特自我介紹自稱「台灣駐美大使」，引發爭議後，她今又在推特發文解釋說「抱歉讓支持者失望了，台灣大使是自己對自己工作內容的敘述，很多人也是這樣稱呼我。但是對於與美國政府應對，我仍使用台北經濟文化代表處代表的職銜。」

國民黨國際部副主任何志勇說，今晚在推文的發文，就是國民黨想告訴蕭美琴的點。既然蕭是在她私人推特帳號說這些事，也標註自己的頭銜，但既然是私人的帳號，說「中華民國駐美大使有何不可？」

國民黨國際事務部主任李大中也說，此事有如先前外交部小編的「贅字」風波，印證民進黨心中「中華民國」就是贅字。況且台美並無正式邦交，蕭並未獲得美方承認同「台灣駐美大使」，只能在推特上自嗨，豈不是自欺欺人？尤其美國代表團剛離台，蕭美琴就馬上如此大內宣，讓綠媒跟進宣傳「正名」是外交突破、台美關係大進展，不會誇張到離譜嗎？

(中時 )