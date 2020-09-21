BBC報導指出，全球金融犯罪日益猖獗，光在2017年上交給美國金融犯罪執法網絡，涉及的資金轉移數額就高達2兆美元。最近外洩的秘密文件更是披露，匯豐銀行（HSBC）在得知客戶涉及一項俗稱為龐氏騙局的詐騙洗錢案後，仍然允許詐騙者通過其銀行將數以百萬美元計資金轉移至世界多地。

報導表示，匯豐銀行在這宗8000萬美元（6200萬英鎊）的詐騙事件中扮演的角色，被一份外洩的文件詳細記錄——該文件是涉及多家銀行的「可疑活動報告」，被稱作「金融犯罪執法網文件」（FinCEN Files）。

匯豐銀行表示，他們一直有履行其法律義務，報告相關活動。

有關文件顯示，這宗龐氏騙局（Ponzi scheme）式的投資詐騙開始於該銀行在美國因洗錢而被罰款19億美元（14億英鎊）之後不久。該銀行曾承諾會禁制這一類操作。

受騙投資者的代表律師表示，該銀行應該更早一些採取行動，關閉詐騙者的帳戶。

外洩的文件還披露了一系列其他資訊——比如顯示美國其中一家最大的銀行可能幫助黑幫人士轉移超過10億美元。

金融犯罪執法文件（The FinCEN Files）是一組共有2657份的外洩文件，其核心部分是2100份可疑活動報告。

可疑活動報告並不是不當行為的證據——銀行在懷疑客戶可能有不正當行為的時候，就會將這些報告發送給當局。

在法律上，他們必須知道他們的客戶是誰——提交可疑活動報告之後，又繼續從客戶那裏接收贓款同時等候執法部門處理問題，這樣做是不夠的。如果他們有犯罪活動的證據，他們應該停止轉移資金。

外洩文件披露了洗錢是如何通過一些世界最大的銀行進行的，以及犯罪者如何利用匿名的英國公司隱藏他們的資金。

可疑活動報告被披露到美國網站Buzzfeed，並且共用給了國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ）。《BBC廣角鏡》欄目組作為引領BBC相關調查的團隊，是對這一宗事件全球調查報道的一部分。「國際調查記者同盟」過去曾帶頭報道「巴拿馬文件」（Panama Papers）和「天堂文件」（Paradise Papers）外洩事件——那是詳細披露富人和名人離岸活動的秘密文件。

「國際調查記者同盟」成員弗格斯福爾斯•席爾表示，「FinCEN檔」是一次「深入洞察，看看銀行對於全球各地大量流通的不乾淨的錢，他們知道什麼……原本意在監管受污染資金流通的系統被破壞了。」

金融犯罪執法網表示，這次檔外洩可能影響美國國家安全，令調查有風險，並威脅那些提交報告人士的人身安全。

不過，FinCEN在上周宣佈提案，對其反洗錢程式進行大幅改革。

英國亦同樣出臺計劃，改革其企業資訊名錄，以打擊詐騙和洗錢。

(中時 )