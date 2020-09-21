早在今年3月中，國內ITC產業就建議政府設法增加兩岸貨運運能，航空業也建議政府開放兩岸客運航點載貨，6月初交通部表示將建議深圳、廣州、重慶、青島、寧波、長沙等六航點開放客機載貨，但遲未獲陸委會同意，拖了這大半年，大型航空貨運攬業者指出業界早已建立解決方案，且目前台灣運美國貨載運價比大陸高兩成，價格已經沒有吸引力了。

新冠肺炎爆發之後，我方僅允許客機飛浦東、虹橋、北京、廈門、成都五個航點，其中虹橋因陸方管制目前沒飛，因此實飛四個航點，中央疫情指揮中心曾經鬆口表示考慮加開部分航點載貨，但沒有下文，交通部政務次長王國才21日表示，陸委會認為兩岸關係及疫情狀況，要開放仍需要繼續評估，現階段不宜。

國內大型航空貨運承攬公司總經理指出，經過大半年，兩岸貨運都已建立解決方式，絕大多數貨載透過上海、廣州航空貨運樞紐轉運，像是運往煙台的貨，從上海轉一天內就到貨，陸運運費也低，如果是利用客運航線，頂多一周兩個航班，而台灣飛上海一天是有好幾個航班，空運貨對時間要求高，不可能留著等上3、4天。

另在4、5月，大陸運往美國貨載是天價，現在飛大陸的航空公司多了，運價比台灣還便宜，現在台灣運往美國的航空貨運運價美西每公斤在250到260台幣之間，美東在270到300台幣之間，高於中國大陸的7到8美元、約204到234台幣的運價水平，等於高出兩成，大陸貨不會選擇運來台灣轉，市場條件已經轉變。

不過也有業者指出，市場變化很快，起伏也大，政府能夠做出開放，業者就能隨時根據市場變化調配運力，不會錯失隨時可能到來的良機。

(工商 )