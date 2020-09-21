（23:30更新指數）

道瓊指數下跌922.01點或（或3.33%），暫報26735.41 點；那斯達克下跌216.81點或 （或2.01%），暫報10576.47點；標普500下跌84.71點或 （或2.55%），暫報 3234.76點。

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BuzzFeed等多家媒體周日披露，根據美國財政部內部的機密調查文件顯示，儘管美國政府已警告將追訴非法行為，但許多歐美跨國大銀行仍涉嫌為客戶進行洗錢，總金額超過2兆美元。受此利空打擊，銀行類股周一應聲暴跌，歐美股市一片慘綠。

受金融股重挫的拖累，歐股跳空開低，英國大盤富時一百指數失守6,000點大關，大跌200點或3.4％，德國與法國股市均重挫3.2％以上，Stoxx 600泛歐股市指數大跌2.8％。美股跟著開低，道瓊工業指數大跌500點或1.6％，來到27,300點，標普5百指數重挫1.3％，那斯達克指數跌1.2％。

銀行股全面重挫，德意志銀行開盤暴跌近6％，英國匯豐銀行大跌4％，巴克萊銀行重挫5.6％，渣打銀行跌逾4％，摩根大通銀行也挫低超過3％。

BuzzFeed報導指出，相關機密文件是關於銀行業者與其他金融機構向美國財政部金融犯罪執法網（FinCen）舉報的可疑交易活動資料（SARs）。

這些SARs共2,100多筆，揭露在1999到2017年期間，全球跨國大銀行可能涉及的洗錢金額超過2兆美元，被點名違規次數最多的前五大銀行分別是匯豐、摩根大通、德意志、渣打與紐約美隆銀行。

報告提及幾大洗錢類型，像是摩根大通替委內瑞拉、烏克蘭與馬來西亞涉及貪污的個人與企業處理資金匯款，一起金融詐騙計畫透過匯豐銀行轉移資金，以及德意志銀行幫烏克蘭一名億萬富豪處理資金。

按照規定，銀行業者不得就所申報的SARs進行評論。德意志銀行發表聲明指出，該銀行已就之前的缺失學到經驗，「如今並沒有相關的問題。」

渣打銀行則表示，「美國與英國主管機關已經公開證實，該金融集團過去幾年已進行全面且正向的改革。」

(工商 )