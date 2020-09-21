氣象局預報顯示，明(22)日東北風逐漸減弱，各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，僅東南部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部近山區的平地有局部短暫雷陣雨。至於今晨形成的輕度颱風「白海豚」由於離台灣遙遠，對台灣無直接影響。另外，氣象主播戴立綱預估，10/1由於東北風增強，北部賞月有難度、中南部天氣晴朗。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天和後天的天氣相對穩定，東北風減弱、水氣減少，除了山區有午後雷陣雨外大部分地區為晴到多雲，氣溫方面，明後兩天低溫約25-26度，北部、宜蘭、花蓮地區白天高溫約31-32度。

明天溫度方面，早晚各地稍有涼意，低溫約25-26度，白天北部及宜花高溫約31-32度，其他高溫33至35度，

周四(24)有另一道鋒面接近，屆時東北風再度增強，預計影響時間會持續到下周日(27)，下周一(28)東北風將再度減弱。

戴立綱也表示，受周四鋒面接近影響，桃園、台北、基隆、宜蘭轉雨溫降，中南部沒有影響，涼秋的感覺，周四後會更明顯。

陳伊秀指出，今日剛生成的輕度颱風「白海豚」目前實時位置在琉球東方海面約700公里，距離台灣約1330公里，移動路徑持續往北朝日本方向前進，大約在周四就會接近日本南方近海，屆時會減弱成溫帶氣旋，由於距離台灣很遠，對台灣沒有直接影響。

至於其他可能颱風，目前西北太平洋沒有熱帶擾動發展跡象，氣象局將持續觀察。

秋涼的感覺, 週四後更明顯!! 12號颱風沒影響喔!! 週二到週三, 天氣晴朗中午熱, 日夜溫差明顯 週四鋒面接近, 桃園 台北 基隆 宜蘭 轉雨溫降, 中南部沒有影響 週五北雨南晴, 週休清晨中部以北20度, 更有涼意!! 下週一白天氣溫回升. 先來預告: 10/1東北風增強, 北部賞月有難度....., 中南部中秋節天氣晴朗. 由戴立綱發佈於 2020年9月21日 星期一

(中時 )