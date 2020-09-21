網友討論立委收賄案有人洩密給立委蘇震清一事，並分析難怪韓國瑜說要成立特偵組會被阻止。(翻攝自臉書)

立委蘇震清涉賄案，檢方發現調查局在2016年時有人洩密給前立委蔡煌瑯、前立法院長蘇嘉全特助高建智，而這2人再透露消息給蘇震清，他知道被盯上後，趕緊把支票退回李恆隆，製造假還款金流。對此，有網友表示，原來4年前就有人洩密示警，難怪要阻止韓國瑜說要成立特偵組，並幹感嘆韓國瑜真傻，因為這世界不能有特偵組

2016年間蘇震清及李恆隆從蔡煌瑯、高建智得知，調查局似乎在調查他們索賄的情事，蘇擔心被被司法機關訴追，提醒李與他賄賂要用借貸方式，隔年李將支票重新存在銀行帳戶，後來蘇看到因檢調沒有動作，就沒有還款。

2017年時蘇震清又從蔡、高處得知調查局偵辦後，就決意要將1500萬交還給李，但李連忙安撫他。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」表示，「國瑜真傻，這個世界就是不能有特偵組」，大人的世界就是充滿白手套、保險套、深喉嚨，就像某粉專說的，貪汙算什麼？只要這個政黨能夠捍衛主權就好了！難道你要選國民黨嗎？

該粉專還PO出一組照片，並在圖中寫下「居然4年前就洩密示警，難怪阻止韓國瑜說要成立特偵組」。

網友們也留言回應，「應該說打草驚蛇了，應該人人好，當選後再出刀處理才對」、「壞事幹一大推，怕被查」、「真的是只能做不能說」。

(中時新聞網)