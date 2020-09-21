立委集體貪瀆案21日偵結，起訴立法委員廖國棟等人涉犯不違背職務收受賄絡罪，台北地院晚間8點召開接押庭，決定是否羈押涉案被告，而廖國棟則希望法官能憐憫，讓他能考量數十萬的原住民命運，讓他交保離開看守所，在立法能院繼續行使職權，替原住民繼續發聲，廖國棟強調，自己是醫生，對於數字沒有概念，但若是500萬的話，他會去想辦法，希望法官能裁定交保，現仍開庭當中。

廖國棟的辯護人表示，丁復華為了自身利益才會指證廖國棟，而廖本人則投身於原住民事務，不參與漢族的事物，一切都是由辦公室主任丁復華處理，太流案與他無關，否認匯款。

廖更打出哀兵之策，強調自己心律不整、糖尿病、記憶力也不好、背部筋膜發炎，並配合檢察官偵查，據實以告，但太流案的公聽會他本人完全不知情，更沒有對價關係。廖更說，自己只有1名兒子，也因父親遭羈押在看守所，婚禮延期到明年1月，這是他「心中永遠的痛」。

蒞庭檢察官則說指出，廖國棟涉犯5年以上重罪，調查局經過長期的跟監，總計有60次收受700多萬，廖曾在偵查中說，自丁復華手中取得李恆隆的賄款，現金又改口，說詞反覆，丁亦指述廖國棟收賄，並已繳回犯罪所得。

檢方更以，廖國棟存款近300萬，不動產市價有2億7000多萬元，足以在海外生活，加上人性趨吉避凶的心理，至今仍否認犯罪，足認有逃亡、串證之虞，建請法院繼續羈押。

(中時 )