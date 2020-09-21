藝人小禎（胡盈禎）過去因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，但近年憑著運動、飲食控制加上戒酒，成功鏟肉，毅力讓網友敬佩不已，日前她參加雲林自行車節，為方便騎車穿上緊身單車服，真實身材全現形，好身材讓隋棠都驚呼：「誇張了」。

小禎20日在IG分享參加活動的照片，寫下：「雲林天氣晴，騎車Fun~謝謝今天好多人一起來，你們都好棒歐！」令她更驚喜的是，還在活動中遇到老朋夢多跟小梁哥出外景，讓她開心直呼：「工作遇到老朋友絕對是最開心的事。」

小禎腿部線條讓隋棠也驚呼誇張。（圖／翻攝自IG）

小禎日前參加雲林自行車節。（圖／翻攝自IG）

而照片中，小禎戴著安全帽、穿著自行車服，下身搭配黑色緊身褲，身材曲線一覽無遺，似乎又比之前瘦了一些，尤其凌贅肉的腿部線條，吸引許多粉絲留言「瘦到不科學」、「腿也太細了吧」、「天啊，這腿瘦的不像話呀」、「怎麼覺得小禎越來越瘦了，好羨慕那個腿」，連好友隋棠也被釣出大呼：「那個腿誇張了」。

小禎日前曾分享減肥前後對比照，想藉此提醒粉絲不要偷懶，並透露不是沒吃東西就會瘦，除了「吃對東西」很重要，還要不鬆懈持續運動，堅持下去就會有如此成效，而過去體脂41%和現在19.7％的差異之大，讓很多粉絲看了都直誇好強。

小禎之前曬減肥前後對比，差異之大讓網友看傻。（圖／翻攝自臉書）

(中時新聞網)