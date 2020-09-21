於歐美部分地區新冠肺炎病例大增，一些歐洲國家已對活動祭出新限制，英國傳也考慮再次祭出全國封鎖，而美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世可能導致美國總統大選前掀起提名風暴，第2輪經濟振興法案協商可能變得更複雜。道瓊指數周一(21)日一開盤下跌482.88點、以27,174.54點開出，隨後跌勢擴大至超過600點，那斯達克指數下跌1.60%。

截至台北時間21日晚間9點40分，道瓊指數下跌547.97點或1.98%、暫報27109.45點；標普500指數下跌63.89點或1.93%、暫報3256.26點；那斯達克指數下跌206.42點或1.91%、暫報10586.86點。

四大科技巨頭除股價全面走跌，跌幅1~2%。至於明天將舉行電池日的特斯拉，則股價上漲8.41美元或1.90%、暫報450.56 美元。

(中時新聞網)