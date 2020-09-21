近期股市走跌，加上市場憂心新冠肺炎疫情升溫恐拖累全球經濟復甦腳步，促使避險買盤湧進日圓，日圓兌美元匯價已連續六個交易日上漲，21日更勁升至6個月新高紀錄。

日圓兌美元匯價21日盤中揚升0.4％，報104.14日圓，早盤一度躥揚至104.065日圓，寫下3月12日以來新高水準。過去6個交易日日圓兌美元勁升2％。21日適逢日本敬老日，金融市場休市。

追蹤美元對一籃子對手貨幣表現的美元指數21日先挫後揚，盤中上升0.4％至93.288。

BDSwiss研究部門主管吉特勒（Marshall Gittler）表示，這波日圓升值是外匯市場典型的風險趨避。

吉特勒指出，股神巴菲特買進日股，以及日本新政府將專注於經濟和法規改革，外資對日本股市的興趣可望回升。所以不論市場風險情緒如何，日圓都將走強。

法國興業銀行策略師約克斯（Kit Juckes）的看法與吉特勒相呼應，他表示，全球利率水準下降，日圓預料持續維持強勢。

美國股市上周五（18日）收低，亞洲和歐洲股市21日延續美股頹勢，在此同時，全球新冠肺炎確診人數不斷攀升，投資人逐漸對全球經濟復甦感到憂慮。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）本周將赴國會作證，且多位央行官員本周將發表演說，官員的談話將影響美元走勢。

新加坡華僑銀行（OCBC）策略師Terence Wu指出，聯準會的鴿派立場將不利美元後市，鮑爾22日在眾議院金融服務委員會作證備受關注。

(工商 )