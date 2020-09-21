泰國約10萬民眾和學生，上周末在首都曼谷街頭發起的民主示威活動，在學生團體向警方遞交請願書，要求修憲、政府下台以及王室改革等訴求後，暫時告一段落。學生團體也號召民眾，24日在國會大樓外集會，並於下月14日展開大罷工。
不過這項反政府示威發生案外案。學生領袖20日在市中心王家田廣場，把一塊象徵該國在1932年終結專制君主制的匾牌，以水泥鑲在廣場上，然後遞交請願書後，遊行宣告散會。但不到24小時，這塊匾牌卻不翼而飛。
這塊圓形匾牌上，刻著「人民已表達意願：國家屬於人民，並非王室」字樣，仿造1932年安裝，但在2017年莫名失蹤的舊版匾牌。在學生領袖巴力等人，共同把它鑲於廣場地面的瞬間，示威群眾爆出熱烈歡呼。
曼谷副警長皮雅表示，他們獲報稱匾牌不見，但時間或經過不得而知，警方已積極展開調查，因為這塊匾牌，是控告示威群眾違法的證據，他警告，警方可能會起訴安置匾牌的抗議者。
(中時 )
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