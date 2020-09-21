前旅美大聯盟左投手陳偉殷閃電加盟千葉羅德海洋隊，日本媒體對於殷仔最感興趣的是他的收入。例如今年他從馬林魚隊領取5年合約的尾款2200萬美元，折合日幣就是24.2億日圓。而羅德隊全軍76名球員的薪資總和是25億7920萬日圓，只比殷仔多1.6億日圓，可見美日職棒的薪資待遇差距很大。

還有媒體算出陳偉殷今年2至6月加盟水手隊期間的收入，由於簽的是小聯盟約，大約領到10萬美元，折合日幣是1040萬日圓。而他轉戰大聯盟9年合計收入9556.6萬美元，折合日幣大約是99.3億日圓，如果再加上羅德隊的3000萬日圓薪資，已逼近100億日圓，於是稱呼他為回歸日本職棒的「百億男」。

仔細再算一算，陳偉殷重返日職後，上場投球的時間大約是1個多月，最多不會超過2個月；如果能表現出昔日水準，不僅明年繼續留在日職應該沒問題，說不定還有機會重返大聯盟。而且他並不缺錢，需要的是表演舞台，如今機會真的來了，一定要好好把握。

(中時 )