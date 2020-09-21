立委趙正宇被控將212萬土地仲介佣金，開立政治獻金逃稅67萬元，以及家中170萬現金來源不明。台北地院今晚開庭，趙供稱170萬元選舉期間，支持者給他的政治獻金，因來源混雜，無法明確說出誰給的，至於逃漏稅則坦承因不清楚稅法規定而犯錯。檢察官認為趙所涉兩者均罪重罪，事證已調查完畢，沒有羈押必要，律師則請求法官裁定讓趙無保飭回。

立委趙正宇原本被檢調懷疑向殯葬業者索賄，一度獲100萬交保，檢方抗告後，重裁羈押。檢方事後查明是他助理冒其名義行騙，趙貪汙事證不足，予以不起訴。但趙涉嫌將212萬土地仲介佣金，開立政治獻金逃稅67萬元，以及家中170萬現金來源不明，涉嫌違反稅捐稽徵法及財產來源不明罪。

趙正宇供稱，因為選舉期間，不少支持者親自以現金交付，作為政治獻金，他有要支持者將錢匯至政治獻金專戶，但因現金來源混雜，一時無法說明，否認涉犯財產來源不明罪。

至於仲介佣金部分，趙說，由於業者同時表示願另給他政治獻金，他因不熟悉稅法規定，個人錯誤，才開出政治獻金收據，他坦承是個人錯誤，願意補償稅款及罰款，也願捐贈一部 救護車彌補錯誤，他不清楚土地買賣要繳稅，否認有逃漏稅的犯意。

檢察官說，雖然趙的羈押原因是違背職務收賄罪、不違背職務收賄罪，但經查明後，已給予不起訴，僅起訴稅捐稽徵法、財產來源不明罪。雖趙坦承逃漏稅的客觀犯行，否認有主觀犯意，對於財產來源不明罪矢口否認，但因兩罪均非重罪，加上相關證人均到案證述，事實已明確，沒有羈押原因及必要，建議不必羈押。

律師則肯定檢察官的作法，認為依憲法增修條文，立委在會期，不得逮捕拘禁，由於立法院已於18日開議，若裁定羈押立委，須取得立法院同意，能否羈押有高度變數，會形成非法拘禁的風險極高。另有律師建議，檢察官聲押時，法院曾裁定100萬元交保，請求以此作為審酌，裁定趙無保飭回。

(中時 )