磐石會第137次例會暨財經講座，以「強化公司治理暨全球貿易新秩序之因應」為題，並由台灣投資人關係協會（TIRI）協辦，特地邀請KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師郭士華、安侯法律事務所執行顧問孫欣，及翁士傑，與會分享個人執業心得與看法。

郭士華特別針對「強化公司治理」及「保障股東權益」，進行案例分享。尤其，公司法修正後，讓董事會及股東會，更便於召開，避免過往管理階層，以少數股權，就可以掌控董事會，及股東會的情況。實務上，許多企業的經營權之爭，更多來自於沒有落實公司治理，而落實獨立董事職能的發揮，將更有效強化公司治理。

磐石會長-高僑自動化董事長李義隆表示，面對中美貿易關係複雜，且快速變化環境，企業營運面臨強大的挑戰，對於全球貿易法規，一定要更充分的了解、準備及因應。

李義隆並強調，磐石會財經講座，就是要傳遞最新全球經濟脈動，及公司治理實務，讓會員企業互相交流及學習。磐石會也將持續推動產學合作，讓企業不斷學習及成長，真正落實企業永續發展。

磐石會副會長-聖暉工程科技董事長梁進利指出，強化公司治理及「環境、社會和公司治理」（ESG），是企業永續經營的課題，面對全球化的挑戰，要讓投資人肯定，更要提升企業社會責任。

中美貿易情勢的快速變化，讓台灣企業不斷面臨挑戰。對此，安侯法律事務所執行顧問孫欣，及翁士傑異口同聲地指出，「國籍不是護身符」，所謂「洗產地」，更不會是企業的因應之道。面對「強國」祭出增設出口管制，台灣企業要走出去，必需建立完善「內部合規遵循機制」（EMCP），以辨識風險，並落實遵循。

因此，企業不僅要了解客戶，更要了解自家產品及技術，建立法遵監控機制，留存合規記錄，落實員工教育訓練，並定期稽核，才能真正降低企業風險。

TIRI副理事長郭宗霖指出，金管會8月25日公告「公司治理3.0-永續發展藍圖」，代表台灣公司治理發展，邁向新里程碑，未來TIRI更將協助企業，落實公司治理及ESG。

(工商 )