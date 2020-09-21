馬來西亞棕櫚油期貨連漲四個交易日後，漲勢在21日止步。馬來西亞交易所12月棕櫚油期貨21日先揚後挫，早盤一度勁升2.6％，但漲勢後繼無力，終場大跌2.34％，報每公噸3,008馬幣（約730.1美元）。大陸在10月黃金周之前大買棕櫚油，上周棕櫚油期貨價狂飆9.6％，創下5年來最大周線升幅。9月頭20日馬國棕櫚油產品出口月增9.4％至12.4％。

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