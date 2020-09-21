棕櫚油期貨漲多拉回 大跌2.34％ 22:102020/09/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞棕櫚油期貨連漲四個交易日後，漲勢在21日止步。馬來西亞交易所12月棕櫚油期貨21日先揚後挫，早盤一度勁升2.6％，但漲勢後繼無力，終場大跌2.34％，報每公噸3,008馬幣（約730.1美元）。大陸在10月黃金周之前大買棕櫚油，上周棕櫚油期貨價狂飆9.6％，創下5年來最大周線升幅。9月頭20日馬國棕櫚油產品出口月增9.4％至12.4％。 (工商 ) #棕櫚油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》豆油走強 棕櫚油期貨收高逾3％ 10:002020/09/21 財經 漲不停 估第四季TV面板續漲10％ 18:412020/09/21 財經 港股大跌500點 失守24,000關卡 16:292020/09/21 財經 買藏壽司苦當盤子 早盤股價大跌4％ 失守90元關卡 12:072020/09/21 財經 《港股》恆指乏力 匯豐大跌 10:512020/09/21 財經 採購不降溫 面板看漲到11月 04:102020/09/21 財經要聞 《晨間解盤》美股回檔 對台股殺傷力降低(倫元投顧提供) 08:012020/09/21 財經 《商情》本周國內汽油漲0.2元、柴油漲0.1元 11:272020/09/21 財經 中美關切高運價 航商取消減班 04:102020/09/21 產業．科技 新經濟科技龍頭 領港股奔新高 04:102020/09/21 產業財經 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股早盤暴跌逾600點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 美股早盤重挫逾600點 那斯達克指數下跌近2％ - 即時 禁TikTok只是小菜！美股爆了狂殺 背後原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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