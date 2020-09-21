投資人在芝加哥黃豆期貨創新高後了結獲利，期價自28個月高點回跌，但市場預期大陸對美國黃豆需求強勁，緩和價格跌幅。芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨繼18日升至2018年5月以來新高後，21日盤中下跌0.5％，降至每英斗10.38美元。StoneX商品風險經理阿默曼（Matt Ammermann）指出，黃豆升至新高後遭逢賣壓，不過並未影響強勁的市場趨勢。

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