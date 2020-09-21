投資人了結獲利 黃豆期貨自28個月高點回跌 22:102020/09/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人在芝加哥黃豆期貨創新高後了結獲利，期價自28個月高點回跌，但市場預期大陸對美國黃豆需求強勁，緩和價格跌幅。芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨繼18日升至2018年5月以來新高後，21日盤中下跌0.5％，降至每英斗10.38美元。StoneX商品風險經理阿默曼（Matt Ammermann）指出，黃豆升至新高後遭逢賣壓，不過並未影響強勁的市場趨勢。 (工商 ) #黃豆期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資港股 須正視國安法擾稅制 04:102020/09/21 產業財經 深耕不動產債權 日昇金獲獎連連 04:102020/09/21 投資理財 元大台灣高股息優質龍頭基金今打開閉鎖 投資人惜售 17:532020/09/21 財經 國外指數期貨贏家專欄－需求強勁 美科技股仍有上漲空間 04:102020/09/21 證券．權證 兩岸合資證券首例 金圓統一取得營業許可 04:102020/09/21 證券．權證 法人樂觀金價後市 04:102020/09/21 投資理財 台驊董事長 顏益財不迷信大客戶 航向獲利 04:102020/09/21 財經要聞 避險買盤湧入 日圓升至6個月新高紀錄 22:002020/09/21 財經 《金融股》兩岸首家合資券商 金圓統一證獲營業許可 08:182020/09/21 財經 《國際油價》好壞消息參半 油市漲跌互見 10:002020/09/21 財經 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 甲骨文牽手TikTok掌2大王牌 臉書、Google挫咧等 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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