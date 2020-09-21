美元升值導致金價重跌至近兩周新低。現貨金價21日盤中大跌1.5％，降至每盎司1,921.42美元，創下9月9日以來新低紀錄。紐約12月期金盤中重挫1.8％，報每盎司1,927美元。FXTM市場分析師Han Tan指出，美元與黃金的拉鋸戰預料將會繼續上演，直至全球風險情緒出現重大轉變，或是投資人從美國貨幣政策展望得到利多消息。

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