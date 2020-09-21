美元升值 金價大跌至近兩周新低 22:102020/09/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元升值導致金價重跌至近兩周新低。現貨金價21日盤中大跌1.5％，降至每盎司1,921.42美元，創下9月9日以來新低紀錄。紐約12月期金盤中重挫1.8％，報每盎司1,927美元。FXTM市場分析師Han Tan指出，美元與黃金的拉鋸戰預料將會繼續上演，直至全球風險情緒出現重大轉變，或是投資人從美國貨幣政策展望得到利多消息。 (工商 ) #金價 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股跌58點 匯控跌破30港元創25年新低 10:012020/09/21 財經 港股跳水520點 滙豐暴跌創25年新低 16:512020/09/21 財經 新興債展望俏 四大誘因吸金 04:102020/09/21 投資理財 外資悄布局 14檔低PB股吸睛 04:102020/09/21 證券．權證 遠東新今年台北紡織展 聚焦防疫減碳 16:112020/09/21 財經 台美財部擬簽MOU 攻新南向基建 04:102020/09/21 財經要聞 5大跨國銀被指幫洗錢 滙豐港股一度跌至25年新低 13:412020/09/21 財經 新經濟科技龍頭 領港股奔新高 04:102020/09/21 產業財經 搶新南向商機 台美財部擬簽MOU 04:102020/09/21 政治要聞 Snowflake、Unity上市 紅杉賺飽 持股總價值增至90億美元 04:102020/09/21 全球財經 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股早盤暴跌逾600點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 美股早盤重挫逾600點 那斯達克指數下跌近2％ - 即時 禁TikTok只是小菜！美股爆了狂殺 背後原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。