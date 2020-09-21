利比亞擬回復供油 國際油價下跌 22:102020/09/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國面臨颶風侵襲，恐造成墨西哥灣石油生產中斷，但利比亞有意回復供油，加上新冠肺炎疫情加劇威脅全球石油需求，導致21日國際油價下跌。美國西德州期油盤中重挫1.7％，報每桶40.4美元，布蘭特期油盤中大跌1.65％，降至每桶42.44美元。法國巴黎銀行分析師齊林格安（Harry Tchilinguirian）指出，油價本周進入關鍵時刻。 (工商 ) #利比亞 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》利比亞恐恢復產出 周一油價下跌 10:002020/09/21 財經 近期油價 區間整理機率高 04:102020/09/21 投資理財 海歸變海待 陸生赴美數連降6年 04:102020/09/21 兩岸藝文 汐止樟樹中學 力推AR結合雙語教育 19:402020/09/21 生活 老翁搭公車懷舊行下錯站 變成遊警局 12:282020/09/21 社會 林聰麟 帶領上揚國際登峰 04:102020/09/21 企業經營 培育國際跨域領導人才 中山社會創新研究所揭牌 18:282020/09/21 生活 《國際金融》聯準會談話前 美元下跌、日圓和人民幣上升 14:322020/09/21 財經 台股震盪台幣升值 金融情勢將由寬鬆轉趨穩定 16:152020/09/21 財經 當有自主尊嚴的棋子 04:102020/09/21 時論廣場 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 甲骨文牽手TikTok掌2大王牌 臉書、Google挫咧等 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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