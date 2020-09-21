儘管美國面臨颶風侵襲，恐造成墨西哥灣石油生產中斷，但利比亞有意回復供油，加上新冠肺炎疫情加劇威脅全球石油需求，導致21日國際油價下跌。美國西德州期油盤中重挫1.7％，報每桶40.4美元，布蘭特期油盤中大跌1.65％，降至每桶42.44美元。法國巴黎銀行分析師齊林格安（Harry Tchilinguirian）指出，油價本周進入關鍵時刻。

(工商 )

#利比亞 #國際油價