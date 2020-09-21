高怡平以Good TV《轉轉發現愛》入圍金鐘獎生活風格節目主持人獎，她18年前在演藝事業如日中天時，毅然決然嫁給熱戀3個月的富商蘇曉萌，她笑稱老公當時想趕緊把自己娶回家過生活，自己則期待與白馬王子度過如童話般的每一天。進入婚姻真實生活自然有磨合，「像那天瓜哥（胡瓜）對我說：『妳的選擇好像是對的，妳先去凡間繞了一圈再回來。』我的確是，而我回來竟然還被接受了」。

談到金鐘入圍的象徵意義，高怡平感性表示：「如果沒有像瓜哥說的，我落入凡間，再多掌聲聽多了都覺得是應該的，這一個月我真的很感動，這就是我存在的價值。」她對於婚姻中的磨合直言不諱，「婚姻絕對不是兩個人，旁邊有太多裙帶關係，光是先生的原生家庭，對我來講就是天壤之別，更何況婆婆認為我搶走她的兒子，過程是有一點拉扯，但我是後來才懂」。

高怡平感謝老公的支持。（盧禕祺攝）

高怡平認為進入婚姻最大的不同，「妳不再是那個公主，妳不再是自己的主人，進入婚姻，妳已經不再是最重要的那個人，還會有人不斷提醒妳，妳誰都不是，這是一個很大的適應」，她不解地說：「我來自很好的家庭，擁有事業，賺出幾棟房子，怎麼忽然間變得一文不值？」但她認為婆媳問題是雙向的，婆婆也要適應自己的出現，她曾在婚姻中打壓、否定自己，後來忽然想通，「我有一次在廁所哭，忽然想透，她討厭的不是高怡平，而是她兒子的太太，瞬間海闊天空」。

高怡平祖母早逝，媽媽沒有經歷過婆媳問題，她每次向媽媽吐苦水，媽媽都會說：「哪有婆媳問題，妳婆婆好得很，曉萌真的太可愛了。」讓她氣惱不但沒得到安慰，連媽媽都跑到老公陣營去。

18年婚姻走來，高怡平感謝老公的支持，「這對婚姻其實很難，但因為有他的愛跟支持，我甘於平凡」，她坦言這幾年也感受到公婆與過去的不同，她非常感謝現在的一切，「現在我最要好的朋友，就是我先生跟兒子」。

(中時 )