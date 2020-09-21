情侶之間互傳紙條是培養情趣，讓感情升溫的技巧之一，不過有時卻會因為訊息無法即時溝通而造成誤解。一位網友起床看到女友留下充滿愛意的「加油紙條」，頓時感到溫馨。不過他卻完全誤解意思，出門時直接悲劇，原來女友是在提醒「上班前要加油」，讓網上笑聲一片。

原PO表示起床見女友留了一張愛心紙條在桌上，上面寫著「今天上班要加油」，卻完全誤解意思，換來悲劇下場。（圖／摘自爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上表示，早上起床準備去上班時，看到女友留了一張愛心紙條在桌上，上面寫著「今天上班要加油」。沒想到2人雖然在一起久了，女友還這麼愛撒嬌，頓時給了原PO心裡一股暖流，也讓他一早充滿元氣。

不過，當原PO出門上班後，機車騎到一半卻遇上拋錨，一檢查才發現，是摩托車沒油發不動，導致原PO最後上班遲到1個多小時。這才讓原PO恍讓大悟，原來女友要他「上班加油」，只是要他記得替機車加油，也讓他無奈直呼「 要叫我摩托車加油就直說，後面畫什麼小愛心？」

貼文結局果然笑翻一票網友，紛紛表示「以為還在熱戀喔！」、「你把現實想的太美好了」、「 愛你就是使喚你」、「你不懂這才是真愛⋯⋯」「結局我可以接受，給過」、「哈哈。此油非彼油」、「騎車再不看油表阿」。另外有網友補充，「全文應該是：今天上班，機車要加油。至於愛心，是加油的獎勵」，其實女友還滿貼心的。

(中時新聞網)