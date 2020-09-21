今共軍兩架運8反潛機進入我西南空域 22:162020/09/21 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍晚間表示，今天共軍兩架次運8反潛機進入我西南空域，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，以及防空飛彈追監。 (中時 ) #運8反潛機 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網傳我兩架IDF戰機被6共機包圍 空軍司令部回應了 21:202020/09/20 政治 環時：陸戰機台海模擬實戰 真要打就是這樣 10:292020/09/21 軍事 台灣運價相對高 開放大陸客運六航點載貨最佳時機已過 21:542020/09/21 財經 共機步步進逼 國防部修正第一擊防衛思維 自衛反擊權 由國防部長下令 04:102020/09/21 政治要聞 共機疑進入我西南空域 國防部回應了 15:382020/09/20 政治 共軍紅藍對抗 敵方指揮室現繁體字 04:102020/09/21 焦點新聞 國軍自衛反擊 戰略容忍避涉險 04:102020/09/21 政治要聞 澎湖鋤頭嶼驚見疑似共軍水雷 不排除有爆炸危險性 15:342020/09/20 社會 軍事專家一看大陸戰機航跡圖經過「這兩處」嚇呆 23:282020/09/20 政治 兩岸兵凶戰危 吳斯懷：彼此節制 04:102020/09/21 政治要聞 政治熱門新聞 勞保年改喊卡？許銘春喊政府會負最終給付責任 學者狠吐槽 - 政治 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 若韓流再起將復出？何庭歡曝心中遺憾 - 政治 黃子哲：抓到了！蘇貞昌18日立院答詢公然製造假訊息 - 政治 蕭美琴自稱「駐美大使」？最新網路民調一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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