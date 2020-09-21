針對中國外交部發言人汪文斌指稱「不存在所謂的海峽中線」，外交部今晚駁斥，強調中華民國台灣是一個主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。呼籲國際社會，對中國軍機一再挑釁行為，予以嚴厲譴責。

汪文斌今天表示「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」，外交部發言人歐江安表示，中華民國台灣是一個主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。

她說，台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。中國外交部的說法，一如摧毀一國兩制的港版國安法，也將摧毀台海的現狀。對中國外交部的說法，外交部予以強烈譴責，並要求停止其赤裸裸的擴張主義，回歸文明的國際標準。

外交部也呼籲國際社會，對中國軍機一再跨越台海中線的危險挑釁行為，以及中國外交部破壞台海現狀、合理化擴張主義的言論，予以嚴厲譴責，並要求中國政府停止以其所謂的一中原則，作為不斷對外武力擴張的藉口。

(中時 )