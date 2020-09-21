國民黨在youtube推出顧食安公投影片，由江啟臣與革實院長羅智強兩人「主演」，仿效元末明初「八月十五殺韃子抗暴政」作法，從月餅拿出顧食安公投行動代號的紙條。（摘自國民黨影片）

國民黨先後發動「公投綁大選」、「反萊豬顧食安公投」兩項公投連署，經連日內部審核第一階段連署書，兩案合格份數都確定逾萬份，遠超過第一階段提案門檻1900多份。國民黨今天決定將在後天（23日）由黨主席江啟臣率黨務幹部、立委們將連署書送到中選會，要在極可能遭中選會刁難、拖延下，力拚儘速通過審查、早日進行第二階段連署，明年8月28日進行公投。

為宣傳食安公投，國民黨今天也在youtube推出新影片，由江啟臣與革實院長羅智強兩人擔任男主角「主演」，仿效元末明初「八月十五殺韃子抗暴政」的作法，在月餅中包著紙條，紙條上頭分別寫著顧食安公投行動代號「瘦肉精豬肉·我吞不下！」「請支持顧食安公投！」為食安公投作另類宣傳。

國民黨先後發動「公投綁大選」、「顧食安公投」，前者由羅智強電動機車環島等方式宣傳，帶回1萬2000多位連署書，後者日前週休二日發動全台設百餘個連署點，江啟臣跨縣市馬拉松開講，新北市長侯友宜等藍營縣市長都現身連署，共計收回逾2萬份。

儘管公投第一階段連署門檻只要1900多份就足夠，不過國民黨自上週起，仍分別由革實院、組發會找人檢視兩項公投案的連署書資料填寫情形，避免送到中選會後被刁難，或被拿「不合格率高」作文章。

據指出，至今天清點、檢視，「公投綁大選」、「顧食安」公投第一階段連署，分別超過1萬2000、1萬5000份，遠遠跨越門檻。黨中央今也決定要在本週三，由江啟臣、政策會執行長林為洲率黨務幹部及立委，一起把兩案連署書送到中選會，因當天適逢立院召委選舉，目前送連署書的時間未訂。

黨務人士指出，「公投綁大選」案將由江啟臣擔任領銜人，「顧食安」案則擬由林為洲擔任領銜人，因為中選會一定會「嚴審」或「刁難」，因此暫訂期程希望最慢在今年底前就能通過，以利展開第二階段連署；第二階段通過門檻29萬餘人，連署目標預計50萬人。

(中時 )