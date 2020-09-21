今年成年禮活動，結合台中公園日月湖規劃一場「划力的挑戰」，讓參加的學子們透過「航向未來」及「獨挑大樑」這兩項挑戰，感受成年的責任感。（陳世宗攝）

台中市府民政局及北區區公所，21日在市政大樓惠中樓集會堂川堂，舉辦台中市109年祈福成年禮活動「划力飛young‧如鷹飛翔」記者會，由典曜舞團將街舞結合划船的精采演出，為記者會拉開序幕，宣布109年台中市祈福成年禮活動正式啟動。

今年成年禮定於10月24日舉辦，特別選在台中市北區知名地標台中公園舉行，除傳統的加冠禮儀式外，並結合湖心亭日月湖，設計了一場划力的挑戰，藉由成年禮活動，讓青年學子更認識臺中的古蹟，今年的成年禮真的跟往年大不相同。

市府專委洪紹欽表示，成年禮活動每年都會舉辦是相當有意義的！代表16歲至20歲的青年朋友，經過成年禮的洗禮後，需要學習如何對自己負責任、對父母感恩。

今年活動又特別選在具有百年歷史意義的臺中公園辦理，其中的湖心亭又是我們台中的地標，透過在百年公園裡划船挑戰，不只能顯現出我們青年朋友們的年輕活力，更能把我們臺中的特色景點宣傳出去！市長媽媽盧秀燕也相當重視這個活動，誠摯歡迎我們青年朋友們一同呼朋引伴來參加！

柯宏黛區長表示，「成年禮」活動當天除保留傳統加冠禮儀式外，還特別設計「傳家安心」橋段，希望藉由成年禮活動增進親子之間的感情交流，讓爸爸、媽媽對於孩子們的祝福以及經驗傳承，深刻的烙印在孩子的腦海中，希望孩子面對未來挑戰時，時刻想起爸媽的祝福，給孩子們更大的支持力量。

柯宏黛指出，本次活動最大的亮點，就是結合台中公園日月湖規劃一場「划力的挑戰」，讓參加的學子們透過「航向未來」及「獨挑大樑」這兩項挑戰，感受成年的責任感，也把本市的景點特色推廣出去。

北區區公所強調，今年成年禮活動採線上報名方式，想參加成年禮活動的青年學子可掃描海報QRCODE填寫線上報名表單或連結報名表網址線上填表報名 (https：／／forms.gle／3trHKJVvKQDLHC5V6)，相關資訊可參考活動簡章(https：／／is.gd／yPUEdB)；凡參加成年禮活動的青年學子，除每人贈送加冠禮服飾外，還有知名運動品牌後背包及活動宣導品。若對活動資訊、報名訊息有任何疑問，可電洽本市北區區公所人文課(04-22314031)。

(中時 )