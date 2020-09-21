中壢警分局19日凌晨4時許接獲報案，71歲吳姓老翁不知何故癱坐路旁，疑似為體力不支就地倒臥，卻又說不清個人資訊，僅拿出一疊證件，員警經查詢後，終於順利聯絡吳翁家屬，並以巡邏車載其返家，也讓家屬大讚警察為民服務的熱忱。

中壢警分局內壢派出所警員郭碩傑、林宜橙19日接獲民眾報案，稱中華路一段與興仁路口疑似有位老翁倒臥在地，警方趕抵後發現吳翁神情疲憊，疑似體力不支癱坐於地，一問之下才發現，吳翁原想出門散步，途中卻因體力不佳、無人攙扶才就地癱坐於路旁。

警方表示，由於吳翁無法正常應答個人資訊，僅拿出一疊身分證件，查詢身分後才聯繫家屬，由於該路段緊鄰平交道口，且當時天色昏暗、視線不佳，擔心會衍生更多危險，2名員警才在家屬同意下，以巡邏車載其返家。到達住處時，員警又發現吳翁頭部有些微挫傷，便立即聯繫救護人員協助。

中壢警分局提醒，家中如有易走失的長輩，應於身上配戴易辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊或向所轄警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防止迷途走失發生憾事。

(中時 )