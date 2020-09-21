台北地檢署偵辦太流公司負責人李恆隆涉嫌行賄，依貪污治罪條例等罪起訴包括國民黨籍的廖國棟、陳超明等朝野立委。國民黨表示，目前已將兩位涉案立委停權，國民黨尊重司法調查，將靜待審判結果，再決定是否另行黨紀處分。

國民黨文傳會主委王育敏說，雖然依黨紀規定，黨員若涉嫌違法在法院一審遭判處有罪，即會先予停權，但黨中央採高道德標準處置，在兩位立委遭羈押時就先予停權；國民黨尊重司法調查，後續靜待司法審理結果，再決定如何依黨紀進一步處置。

(中時 )