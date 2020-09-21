SOGO案兩藍委遭起訴 國民黨：早將兩立委停權 22:272020/09/21 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王育敏。(黃福其攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦太流公司負責人李恆隆涉嫌行賄，依貪污治罪條例等罪起訴包括國民黨籍的廖國棟、陳超明等朝野立委。國民黨表示，目前已將兩位涉案立委停權，國民黨尊重司法調查，將靜待審判結果，再決定是否另行黨紀處分。 國民黨文傳會主委王育敏說，雖然依黨紀規定，黨員若涉嫌違法在法院一審遭判處有罪，即會先予停權，但黨中央採高道德標準處置，在兩位立委遭羈押時就先予停權；國民黨尊重司法調查，後續靜待司法審理結果，再決定如何依黨紀進一步處置。 (中時 ) #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇震清等人被起訴 民進黨：待司法審判結果再議處 16:262020/09/21 政治 不受起訴影響 蘇震清服務處照常運作 11:202020/09/21 政治 立委收賄起訴 媒體人猜第一個進去坐牢會是他 14:462020/09/21 政治 將捷建設得標景平站共構案 打造大眾運輸導向發展城市 12:202020/09/21 財經 喬太流經營權 涉貪立委讓台灣捲入國際糾紛 11:182020/09/21 社會 SOGO索賄案偵結 陳唐山：證實我的清白 16:432020/09/21 政治 蕭美琴頭銜 改稱台灣駐美大使 民進黨喊撤國父遺照 國民黨轟去中華民國化 04:102020/09/21 政治要聞 立委收賄起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 10:082020/09/21 社會 美豬立場前後不一 葉毓蘭嗆陳吉仲：風骨蕩然 12:502020/09/21 政治 蘇震清徐永明等人遭起訴 律師驚：麻煩大了 15:152020/09/21 政治 政治熱門新聞 勞保年改喊卡？許銘春喊政府會負最終給付責任 學者狠吐槽 - 政治 若韓流再起將復出？何庭歡曝心中遺憾 - 政治 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 蕭美琴自稱「駐美大使」？最新網路民調一面倒 - 政治 命理師大洩天機：國民黨已在醞釀另一「共主」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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