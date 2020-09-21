美國總統川普21日上午接受福斯電視台訪問時稱，若美國公司或投資人未能完全取得對「抖音國際」（TikTok Global）的控制權，美方將不會批准這筆交易。

美國之音報導，美國甲骨文和沃爾瑪兩家公司於上周六（19日）發布聯合聲明，表示他們與美國投資人根據協議，將控股社交媒體TikTok Global。但TikTok的母公司、中國「字節跳動」21日發表聲明，對一些「傳言」做出「澄清」。

字節跳動宣稱，在股權佔比方面，TikTok Global目前是字節跳動持股100％的子公司，完成上市前（Pre-IPO）融資後，TikTok Global將成為字節跳動持股80％的控股子公司，董事會成員則包括字節跳動的創辦人和字節跳動的現任董事，以及沃爾瑪執行長。這意味在此合作方案下，字節跳動不會失去對TikTok的控制權。

大陸《環球時報》周日（20日）發表社評稱， 字節跳動擁有TikTok Global的多數股權並保留了對TikTok的用戶推薦算法技術，這意味字節跳動並沒有退出遊戲，避免了最壞的情況。

川普19日曾對甲骨文和沃爾瑪與TikTok的合作方案表達了祝福，他「理論上已批准了交易」。在美國用戶資料安全獲得保障的情況下，TikTok似乎可繼續在美國營運。

(中時 )