民進黨籍蘇震清、國民黨籍陳超明、廖國棟，與無黨籍趙正宇等4名立委，因涉及收賄案，目前仍遭北院羈押中。不過因未被「褫奪公權」，仍享有立委每個月19萬元月薪、助理費，甚至每年1.5個月的年終仍可照領。對於立院是否會同意台北地院「延押」，值得關注。

集體貪瀆案21日偵結，檢方起訴4立委涉犯《不違背職務收受賄絡罪》，檢方指出，涉案的廖國棟涉犯5年以上重罪，調查局經過長期的跟監，總計有60次收受700多萬，廖曾在偵查中說詞反覆，且廖國棟存款近300萬，不動產市價有2億7000多萬元，足以在海外生活，加上人性趨吉避凶的心理，至今仍否認犯罪，足認有逃亡、串證之虞，建請法院繼續羈押。

而廖國棟的辯護人表示，丁復華為了自身利益才會指證廖國棟，一切都是由辦公室主任丁復華處理，太流案與他無關，否認匯款。

對於台北地院是否能延押立委，《憲法增修條文》第4條則規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立法院長游錫堃17日接受媒體聯訪時表示，目前4位立委涉案在押，他呼籲司法機關能尊重憲政，任何行動和處理一定要符合憲法的規定。

而根據「公民監督國會聯盟」統計，法定每位立委月薪為19萬500元，年終為1.5個月，約28萬5750元。另還有每任4年共5.6萬的健檢金，而助理薪資則可透過預算編列申請公費，金額上限41.2萬，加8萬2400元助理加班費，供立委調配。

(中時新聞網)