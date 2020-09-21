極度乾燥估本年度銷售繼續衰退 22:392020/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國服飾品牌極度乾燥（Superdry）周一公布迄4月25日止2020年度稅前虧損1.67億英鎊，是去年度虧損8,930萬英鎊的近兩倍，營收從去年度8.72億英鎊縮減至7.04億英鎊。即使2021年度Q1業績優預期，但估計全年度銷售繼續衰退。 (工商 ) #極度乾燥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞斯萊斯籌措資金 擬發行25億英鎊新股 22:392020/09/21 財經 看好景氣復甦 東北亞股市外資全面淨流入 18:502020/09/21 財經 《商情》料產量增加 紐約期棉續跌 10:172020/09/21 財經 大客戶撐腰 設備商營運漸入佳境 04:102020/09/21 產業．科技 買氣熱 台灣彩券將調高今年銷售目標 20:102020/09/21 財經 全球金融犯罪高達2兆美元 匯豐銀行涉入 21:502020/09/21 國際 新聞分析－TikTok模式 華為突圍新方向 04:102020/09/21 財經要聞 寶得利跨足餐飲、生技與遊戲產業 大幅縮小觀光營運規模 17:382020/09/21 財經 林聰麟 帶領上揚國際登峰 04:102020/09/21 企業經營 經濟回升 亞高收債指數攀揚 04:102020/09/21 投資理財 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 甲骨文牽手TikTok掌2大王牌 臉書、Google挫咧等 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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