英國服飾品牌極度乾燥（Superdry）周一公布迄4月25日止2020年度稅前虧損1.67億英鎊，是去年度虧損8,930萬英鎊的近兩倍，營收從去年度8.72億英鎊縮減至7.04億英鎊。即使2021年度Q1業績優預期，但估計全年度銷售繼續衰退。

(工商 )