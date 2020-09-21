英國飛機引擎和豪華車商勞斯萊斯上周末證實外界揣測，正考慮發行規模25億英鎊新股籌措所需要資金，消息讓其股價周一盤中重挫10％報161便士。由於飛機業務受疫情衝擊而大跌，使上半年虧損54億美元，股價今年來累計暴跌76％。

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