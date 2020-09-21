勞斯萊斯籌措資金 擬發行25億英鎊新股 22:392020/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國飛機引擎和豪華車商勞斯萊斯上周末證實外界揣測，正考慮發行規模25億英鎊新股籌措所需要資金，消息讓其股價周一盤中重挫10％報161便士。由於飛機業務受疫情衝擊而大跌，使上半年虧損54億美元，股價今年來累計暴跌76％。 (工商 ) #勞斯萊斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 極度乾燥估本年度銷售繼續衰退 22:392020/09/21 財經 陷詐欺疑雲 尼可拉創辦人米爾頓辭董座 17:222020/09/21 財經 《營建股》華建現增籌資 明年H1將推桃園建案 13:412020/09/21 財經 全球金融犯罪高達2兆美元 匯豐銀行涉入 21:502020/09/21 國際 兩岸兵凶戰危 吳斯懷：彼此節制 04:102020/09/21 政治要聞 陸擬放寬資金匯出限制 便利外資投資大陸境內債市 20:042020/09/21 兩岸 人物側寫－30歲設立台驊 傳賢不傳子 04:102020/09/21 財經要聞 台美財部擬簽MOU 攻新南向基建 04:102020/09/21 財經要聞 西班牙的特殊煩惱：得到上千億元卻不知如何使用 18:542020/09/21 國際 馬爾濟斯突竄出害騎士慘摔 狗遭輾斃無飼主認領 17:402020/09/21 社會 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 甲骨文牽手TikTok掌2大王牌 臉書、Google挫咧等 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。