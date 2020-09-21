儘管科技類股近來漲多拉回，不過原物料類股卻受惠商品價格彈升而持續飆高，這也導致該類股成為標普500指數第三季來表現最亮眼的族群。

標普500指數本月來已下跌逾4％，不過涵蓋Linde、Air Products & CHemicals與美國宣偉塗料等原物料股指數卻逆勢攀升5.4％。累計該類股本季迄今已走強16％，成為標普500指數11大類股當中表現最好的族群。

部分個股甚至漲幅更大。像是肥料生產商Mosaic股價本季以來狂飆54％，礦產開採業者Freeport McMoRan也強漲47％。

然而該情況也與今年稍早呈現反差。當時包括蘋果與谷歌母公司Alphabet等在內科技股節節走高，成為推動美股迭創巔峰的推手。至於原物料股則表現平平，與標普500指數走勢大致相符。不過科技股也因漲速過快已在最近出現拉回。截至上周五為止，該類股連續第三周收黑，創下今年來跌勢最長的紀錄。

(工商 )