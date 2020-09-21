北市內湖傳有公車衝上人行道釀1死1傷。（圖／北市消防局提供）

台北市內湖區今(21日)晚間傳出三重公車開上人行道的意外事件，此事件共釀1死1傷。現場有目擊證人指出，當下司機也嚇壞了，驚慌吐出「我睡著了」。據了解，警方初步偵訊公車駕駛後得知，疑似是駕駛睡著不慎釀禍，全案訊後將依過失致死罪偵辦。

據了解，今日晚間許姓司機駕駛三重客運藍26線公車行經內湖路一段，但公車卻突然失去方向開上人行道，直撞坐在機車上休息的54歲許姓男子，許男救出時已無呼吸心跳，送醫不治；另一位在路邊巡邏的西湖派出所員警也遭波及，所幸送醫後已無大礙。

據《ETtoday新聞雲》報導指出，現場有目擊證人指出，事發當時他上前關心，只見司機驚慌地說「我睡著了」，此事件也造成停在人行道上的24輛機車遭無辜波及，彷彿骨牌般全倒在馬路上，現場一片狼藉。

台北市消防局獲報後，已緊急出動水箱車3輛、特種車3輛、救護車5 輛及24人到場進行搶救。警方接獲報案後，也將許姓司機帶回偵訊，初步了解許姓司機供稱當下「睡著了」，才意外將公車駛上人行道，全案將朝過失致死罪偵辦。

(中時新聞網)