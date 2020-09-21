捷克肺炎確診大增 衛生部長下台 22:572020/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克衛生部長Adam Vojtech周一辭職，因為捷克新冠肺炎確診病例大增，外界抨擊其處理疫情方法不當。夏季前政府已幾乎解除所有防疫的限制措施，9月以來疫情迅速擴散。有輿論認為他只是替罪羔羊，為政府沒處理好問題揹黑鍋。 (工商 ) #捷克 #衛生部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠距辦公需求大增 思想科技數位轉型諮詢半年激增3倍 17:042020/09/21 生活 台驊董事長 顏益財不迷信大客戶 航向獲利 04:102020/09/21 財經要聞 疫情揮之不去 美國人不願進電影院 22:562020/09/21 財經 《未上市個股》可見光濾光片訂單增 晶瑞光H2業績向上 17:392020/09/21 財經 元大開學季 送出專屬大禮包 04:102020/09/21 金融．稅務 菲看護無症狀確診 入境普篩揪出 04:102020/09/21 生活新聞 疫情衝擊 留學夢在陸失色 04:102020/09/21 兩岸藝文 陸財政部原副部長：陸今年經濟實際增長將超國際組織預期 11:522020/09/21 財經 近85％民眾估今年經濟保一 明年則憂疫情再起 09:442020/09/21 財經 金融時報：北京成功疫情管理和經濟韌性 加劇中美緊張 19:572020/09/21 國際 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 - 即時 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 甲骨文牽手TikTok掌2大王牌 臉書、Google挫咧等 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 美元升值 金價大跌至近兩周新低 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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