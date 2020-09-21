捷克衛生部長Adam Vojtech周一辭職，因為捷克新冠肺炎確診病例大增，外界抨擊其處理疫情方法不當。夏季前政府已幾乎解除所有防疫的限制措施，9月以來疫情迅速擴散。有輿論認為他只是替罪羔羊，為政府沒處理好問題揹黑鍋。

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