多達九家的汽車製造商計劃於2025年前推出電動皮卡車，包括福特、通用等7家傳統車廠以及Rivian與Bollinger2家新創企業，凸顯電動皮卡市場日趨激烈，電動車龍頭特斯拉恐將面臨極大競爭壓力。

特斯拉日前宣布，旗下電動皮卡Cybertruck預購情況熱烈，短短72小時內便接獲超過20萬輛訂單，約是他們預估年產量的四倍。儘管每輛車訂單押金100美元能否轉換成實際銷售仍待觀察，但特斯拉更該擔心的是電動皮卡車市場競爭恐將加劇。

通用證實，該公司將於10月20日於線上發表旗下首輛純電動皮卡車GMC悍馬車（Hummer），並預計於2021年秋季上市，與特斯拉Cybertruck對打意味濃厚。這是通用首部採用新一代Ultium電池系統的汽車。其他有意挑戰特斯拉電動皮卡的車廠也加快推出速度，像是福特、洛茲敦汽車公司（Lordstown Motors）、Hercules、Atlis、日產，而飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）的Ram品牌可能也會加入戰局。

(工商 )