擁有癌症檢測新創公司Grail約15％股權的基因排序公司Illumina，周一宣布將以71億美元現金和股票買下Grail其餘股權。此舉可望讓Illumina能進一步應用其基因排序技術，去診斷和治療癌症病患，潛在市場規模數十億美元。

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