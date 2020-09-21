Illumina耗資71億美元買下Grail 22:582020/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擁有癌症檢測新創公司Grail約15％股權的基因排序公司Illumina，周一宣布將以71億美元現金和股票買下Grail其餘股權。此舉可望讓Illumina能進一步應用其基因排序技術，去診斷和治療癌症病患，潛在市場規模數十億美元。 (工商 ) #Illumina #Grail 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 避險買盤湧入 日圓升至6個月新高紀錄 22:002020/09/21 財經 力致、健策 重回買盤焦點 04:102020/09/21 證券．權證 即刻打臉川普 字節跳動：不會交出TikTok演算法和控制權 20:232020/09/21 兩岸 留上影線壓力 台股測試月線 16:392020/09/21 財經 《商情》中國續買 大豆期價連六周揚 10:342020/09/21 財經 《商情》國內鋼筋、廢鋼本周平盤 10:342020/09/21 財經 《國際產業》TikTok賣出交易 字節跳動傳尋求600億美元估值 08:522020/09/21 財經 《基金》市場波動恐加大 4大防禦型基金需求升溫 10:512020/09/21 財經 智聯服務上櫃 審議通過 04:102020/09/21 證券．權證 新台幣一舉衝破29元大關 終場由升轉貶 17:102020/09/21 財經 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 甲骨文牽手TikTok掌2大王牌 臉書、Google挫咧等 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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