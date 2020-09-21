瑞典政府將透過減稅和財政支出等措施，向市場挹注約120億美元支撐經濟復元，創振興經濟規模新高紀錄。政府周一在預算案裡預測，今年瑞典經濟將萎縮約4.6％，即使這已較許多歐洲國家來得溫和，但政府仍要砸重金推動經濟。

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