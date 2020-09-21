瑞典將透過減稅和財政支出 挹注120億美元救經濟 22:572020/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典政府將透過減稅和財政支出等措施，向市場挹注約120億美元支撐經濟復元，創振興經濟規模新高紀錄。政府周一在預算案裡預測，今年瑞典經濟將萎縮約4.6％，即使這已較許多歐洲國家來得溫和，但政府仍要砸重金推動經濟。 (工商 ) #瑞典 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 致富膠囊－美財政刺激方案延遲對經濟影響有限 04:102020/09/21 投資理財 《國際產業》殼牌公司將大砍四成生產成本 邁向轉型 14:492020/09/21 財經 《金融》亞太區青年失業危機 花旗承諾釋出6千個職缺 10:172020/09/21 財經 《經濟》國泰金：明年台灣經濟成長率2.9％ 低於主計總處估值 15:232020/09/21 財經 花旗推動青年就業 在台助逾千人邁向職場 19:492020/09/21 財經 花旗集團加強推動 「青年就業、技能發展與創新」 09:492020/09/21 財經 經濟回升 亞高收債指數攀揚 04:102020/09/21 投資理財 投資級企業債利差誘人 投資機會浮現 18:502020/09/21 財經 台股震盪台幣升值 金融情勢將由寬鬆轉趨穩定 16:152020/09/21 財經 台軍購成刺蝟 恐淪野味 04:102020/09/21 焦點新聞 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 甲骨文牽手TikTok掌2大王牌 臉書、Google挫咧等 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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