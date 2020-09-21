現代汽車集團總市值 上周四重返100兆韓元大關 22:562020/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國交易所資料顯示現代汽車集團和其11家上市子公司總市值，迄上周四止達100.2兆韓元，是經過逾28個月後終於重回100兆韓元大關以上，主要是氫能源車與電動車買氣強勁所帶動。現代汽車股價周一上漲逾2％收18.5萬韓元。 (工商 ) #現代汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》外資上周在集中市場買超231億元 終結連9周賣 12:012020/09/21 財經 國聯吞國金 市值料達千億人民幣 04:102020/09/21 全球財經 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 04:102020/09/21 財經要聞 保時捷銷量 直追國產車 04:102020/09/21 產業．科技 台積電邁向填息 台股早盤上揚 09:202020/09/21 財經 楊金龍防線遭突破 新台幣早盤勁揚2角再現28字頭 09:342020/09/21 財經 永續投資夯 瑞銀首波標的鎖定氣候意識 04:102020/09/21 財經要聞 特斯拉 Model 3 成為德國八月份最暢銷電動車 14:092020/09/21 汽車情報-汽車新聞 《韓股》生物化學股領跌 KOSPI指數震盪 11:262020/09/21 財經 新台幣一舉衝破29元大關 終場由升轉貶 17:102020/09/21 財經 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 甲骨文牽手TikTok掌2大王牌 臉書、Google挫咧等 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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