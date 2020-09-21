韓國交易所資料顯示現代汽車集團和其11家上市子公司總市值，迄上周四止達100.2兆韓元，是經過逾28個月後終於重回100兆韓元大關以上，主要是氫能源車與電動車買氣強勁所帶動。現代汽車股價周一上漲逾2％收18.5萬韓元。

(工商 )