美國約四分之三電影院開放營業，並不斷有新片上映吸引觀眾，但在新冠肺炎疫情影響下，到電影院看片的美國人沒有大幅回升，讓包括「天能」等多部新片票房愈來愈不理想。專家認為北美電影票房將需要一段時間慢慢復元。

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