台南市都市計畫委員會正在審議，未來將透過跨區「公辦市地重劃」，將佳里區總面積10公頃的23處公共設施預定地進行開發、部分還地於民。（台南市議員陳昆和提供／莊曜聰台南傳真）

台南市佳里區人口在大北門區最多，但區內有23處公設地超過40年未徵收開發，地主權益受限制，目前台南市都市計畫委員會正在審議，未來將透過跨區「公辦市地重劃」，將總面積10公頃的23處公共設施預定地進行開發、部分還地於民，最快2021年就能完成相關規畫檢討，送內政部審定後，2022年就能啟動市地重劃。

台南市議員陳昆和21日邀集南市府都市發展局、地政局、佳里區公所向地主、區民說明規畫方向。

陳昆和指出，23處公共設施用地大部份是公園預定地，少部份為廣場預定地，現在佳里市區的主要道路已開闢完成，但目前只有位居北側的佳里公園和運動公園，缺少大片綠地和停車場，市府規畫公設檢討，解編後，可作為住宅、停車場、滯洪池等，符合民眾需求，另外，第二綜合活動中心設置地點也是民眾關心議題。

南市府都發局總工程師蔡孟儒表示，此次專案通盤檢討，主要針對私有公共設施保留地，其變更原則有市地重劃、捐地、繳納代金、調降容積率、免予回饋及另擬細部計劃等6項，地主可取回55％，市府45％，面積過小地主可獲現金補償，佳里有23處公共設施用地，面積約10公頃，市府取得2公頃作為公設用地，道路用地則約1公頃。

蔡孟儒總說，23處公共設施用地最大者位於成功路和仁愛路交叉口的第5號公園預定地，面積約有3公頃，之前地方多次建議開闢均受限經費與法律規定，這次應可順利解決。

陳昆和說，地方建議重劃後土地應以興建停車場和公園為主，而第二綜合活動中心在佳西路預定地周邊，未來也應開闢15公尺寬的道路；蔡孟儒回應，變更佳里都計公設地專案通盤檢討案，預計明年台南市都委會審議通過後，再送內政部審定，2022年再由地政局接手啟動市地重劃案。

(中時 )