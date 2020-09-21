民進黨政府突襲宣布要開放帶有瘦肉精的美國豬肉進口，引發國內輿論譁然，民間反彈聲浪不止；網紅四叉貓也在臉書上表態，指出自己身為一個多年的外食族，「他是傾向反美豬的」，過去在許多議題都支持民進黨的他做出這種發言，讓許多網友相當驚訝。

四叉貓在臉書上表示，他反對美豬的原因與當年反對美牛的時候是一樣的，「他覺得攤販的標示可能不確實，會讓他在路邊攤有機率吃到瘦肉精」；他指出，儘管理性上他明白美豬的瘦肉精對身體的影響可能極小，「但是情感上就是不喜歡」。

儘管美豬議題可能是外交上的妥協，但是四叉貓還是期盼在野黨可以在這個議題上多鬧遺下，至少要讓執政的民進黨可以確切感受到反對的民意到底有多高，台灣對美國做出這樣的讓步必須得換取足夠的利益才划算吧！

但是四叉貓對國民黨日前的「反美豬公投」相當失望，因為根據他的計算，如果國民黨及早送出第一階段的公投連署，那麼就有機會趕上2021年8月28日的公投時間，但是國民黨至今卻遲遲不送出第一階段的連署。

根據新的公投法規定，未來所有公投都將固定在「2021年後每隔兩年的8月第4個星期六」，如果趕不上明年的投票，恐怕就得等到2023年了！

(中時新聞網)