大陸微博流傳的印軍邊境部隊伙食，確實顯得簡陋，但有網友表示，烤餅咖喱本就是印度日常伙食，不必大驚小怪。（圖／微博）
大陸微博流傳的印軍邊境部隊伙食，確實顯得簡陋，但有網友表示，烤餅咖喱本就是印度日常伙食，不必大驚小怪。（圖／微博）

中印邊境部隊近日再度啟動軍方會談，但隨著冬季漸近，雙方在邊境的大量駐軍開始面臨部隊過冬與後勤補給問題。大陸網上流傳一組中印邊境部隊伙食的比較圖片，其差距之大令人咋舌。網路流傳的訊息還指出，印軍向歐洲企業採購的保暖帳蓬竟也是「中國製造」，讓印軍為之氣結。網民對印方喊話稱，這樣的後勤能力要如何過冬？不如早點回家少受罪。

中印邊境日前傳出中方用大型喇叭播放印度知名流行歌手的歌曲，要讓印度軍隊有「四面楚歌」的感受，不過印度網友和士兵好像不懂其中用意，還認為是大陸示弱，放音樂為了表示友好。顯見雙方目前都沒有後撤的意思，兩邊數十萬人的部隊看來都得在邊境的拉達克（Ladakh）地區準備過冬。

大陸網民也從網路上找來印度邊境部隊伙食圖片，拿來與不久前大陸網上流傳的解放軍夏季伙食照片比較。網民稱，兩邊部隊的伙食差別太大，在夏天可能還好，要是進入冬天，印度士兵沒有像解放軍那樣的熱氣騰騰的飯菜，這仗應該沒辦法打了。不過也有網民表示，圖片中的烤餅與醬料確實也是印度人日常食品，其實印度的咖哩加烤餅也是挺不錯的。

大陸網友指出，1962年中印戰爭時，解放軍也曾用大喇叭勸說加勒萬河谷的廓爾喀族士兵早日回家，印度軍官只好下令堵耳朵，「現在解放軍條件好了，還可以向印度部隊報菜名」，其得意之情情溢於言表。

另據外媒指出，印度軍方採購帳篷官員最近非常鬱悶，因為要給準備過冬的印軍採購保暖帳篷，刻意避開大陸廠商，繞道向歐洲國家購買，不料買來後才發現歐洲品牌也是中國大陸的代工產品，讓印軍負責採購的人員氣的無語。

據表示，解放軍在班公湖南岸用大喇叭對印度軍隊播放印度旁遮普邦的歌曲，發現印方完全誤解其用意，便增加印度語喊話，勸說印軍不要為了新德里政客們一時幻想，在冬季受罪，早日回家。

由於每年冬天至少有4個月時間的山區受積雪阻擋，無法進入邊界地區，印軍必須事先將大量物資運往山區，才能維持部隊生存。目前據說已有至少15萬噸物資運抵邊境地區。（圖／網路）
由於每年冬天至少有4個月時間的山區受積雪阻擋，無法進入邊界地區，印軍必須事先將大量物資運往山區，才能維持部隊生存。目前據說已有至少15萬噸物資運抵邊境地區。（圖／網路）

據《今日印度》報導，印度軍隊已經開始大量儲備配給品、冬衣、高海拔帳篷和燃料。印軍進行連續4個月補給運輸，已經儲備的必需品足夠維持1年使用。《路透》指出，印度使用美製C-17運輸機，俄製伊爾-76運輸機和美製CH-47重型直升機運來了大量速食麵、大餅、開心果，純淨水和咖喱等食品，以及取暖器、淨水器、帳篷、冬季服裝等等，已囤積超過15萬噸物資，預計將可以滿足5萬名在山區過冬的部隊需求。

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文章來源：印度已運輸15萬噸物資：咖喱方便麵，大餅，足夠數萬印軍吃一年
文章來源：解放軍在班公湖南岸用大喇叭勸說印軍不要為了新德里政客們一時幻想，在冬季受罪，你有熱氣騰騰飯菜嗎？

陸媒引述專家分析稱，15萬噸物資要讓5萬人部隊過冬還要撐一年，恐怕非常困難。如果這15噸物資還包括軍事裝備要用的，那就更是解決不了部隊的實際需求。

(中時新聞網)

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