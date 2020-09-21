大陸微博流傳的印軍邊境部隊伙食，確實顯得簡陋，但有網友表示，烤餅咖喱本就是印度日常伙食，不必大驚小怪。（圖／微博）

中印邊境部隊近日再度啟動軍方會談，但隨著冬季漸近，雙方在邊境的大量駐軍開始面臨部隊過冬與後勤補給問題。大陸網上流傳一組中印邊境部隊伙食的比較圖片，其差距之大令人咋舌。網路流傳的訊息還指出，印軍向歐洲企業採購的保暖帳蓬竟也是「中國製造」，讓印軍為之氣結。網民對印方喊話稱，這樣的後勤能力要如何過冬？不如早點回家少受罪。

中印邊境日前傳出中方用大型喇叭播放印度知名流行歌手的歌曲，要讓印度軍隊有「四面楚歌」的感受，不過印度網友和士兵好像不懂其中用意，還認為是大陸示弱，放音樂為了表示友好。顯見雙方目前都沒有後撤的意思，兩邊數十萬人的部隊看來都得在邊境的拉達克（Ladakh）地區準備過冬。

大陸網民也從網路上找來印度邊境部隊伙食圖片，拿來與不久前大陸網上流傳的解放軍夏季伙食照片比較。網民稱，兩邊部隊的伙食差別太大，在夏天可能還好，要是進入冬天，印度士兵沒有像解放軍那樣的熱氣騰騰的飯菜，這仗應該沒辦法打了。不過也有網民表示，圖片中的烤餅與醬料確實也是印度人日常食品，其實印度的咖哩加烤餅也是挺不錯的。

大陸網友指出，1962年中印戰爭時，解放軍也曾用大喇叭勸說加勒萬河谷的廓爾喀族士兵早日回家，印度軍官只好下令堵耳朵，「現在解放軍條件好了，還可以向印度部隊報菜名」，其得意之情情溢於言表。

另據外媒指出，印度軍方採購帳篷官員最近非常鬱悶，因為要給準備過冬的印軍採購保暖帳篷，刻意避開大陸廠商，繞道向歐洲國家購買，不料買來後才發現歐洲品牌也是中國大陸的代工產品，讓印軍負責採購的人員氣的無語。

據表示，解放軍在班公湖南岸用大喇叭對印度軍隊播放印度旁遮普邦的歌曲，發現印方完全誤解其用意，便增加印度語喊話，勸說印軍不要為了新德里政客們一時幻想，在冬季受罪，早日回家。

由於每年冬天至少有4個月時間的山區受積雪阻擋，無法進入邊界地區，印軍必須事先將大量物資運往山區，才能維持部隊生存。目前據說已有至少15萬噸物資運抵邊境地區。（圖／網路）

據《今日印度》報導，印度軍隊已經開始大量儲備配給品、冬衣、高海拔帳篷和燃料。印軍進行連續4個月補給運輸，已經儲備的必需品足夠維持1年使用。《路透》指出，印度使用美製C-17運輸機，俄製伊爾-76運輸機和美製CH-47重型直升機運來了大量速食麵、大餅、開心果，純淨水和咖喱等食品，以及取暖器、淨水器、帳篷、冬季服裝等等，已囤積超過15萬噸物資，預計將可以滿足5萬名在山區過冬的部隊需求。

陸媒引述專家分析稱，15萬噸物資要讓5萬人部隊過冬還要撐一年，恐怕非常困難。如果這15噸物資還包括軍事裝備要用的，那就更是解決不了部隊的實際需求。

(中時新聞網)