內湖公車衝撞恐怖影片曝光，1人死亡員警360度翻滾癱地。(林俊翰翻攝)

有影》內湖公車衝撞人行道恐怖影片曝光，1人死亡員警360度翻滾癱地。(林俊翰翻攝)

遭撞的71年次巡邏員警，被撞的動彈不得在地後，立即對著對講機求助支援。(林俊翰翻攝)

一旁的銀行大門也差點受到波及。(游定剛攝影)

目擊民眾表示當時看到公車司機精神不濟，才會導致公車駕駛失控。(游定剛攝影)

人行道上景況慘不忍睹。(游定剛攝影)

今天晚上8點07分，在台北市內湖路一段358號路段，發生一起公車衝撞人行道意外車禍。據了解，這名三重客運的司機疑似駕駛公車時精神不濟，立即將公車開往人行道上直接撞去，造成1人死亡，遭撞飛的員警還360度旋轉後攤倒在地，停放在人行道上的24輛機車全數倒地，影片中可以觀看到車禍當時的死亡瞬間，畫面讓人相當觸目驚心。

北市內湖三重客運衝上人行道 目擊者稱「司機睡著了」

從影片當中，可以看到機車騎士正在等著紅燈，隨後聽到巨大聲響，立即看到一輛三重客運公車直接往人行道衝撞而去，1名巡邏員警當場被公車不斷從後推前，只見遭撞飛的員警不斷360的翻滾後倒地，還差一點被失控公車捲入底盤，現場畫面觸目驚心。

這名遭撞的71年次巡邏員警，被撞的動彈不得在地後，立即對著對講機求助支援，也可以看到現場停在人行道上24輛機車，全數被寶齡球式撞倒在地。

公車在失控衝撞後，車頭立即被夾在兩台機車中間，有目擊者指出，車禍發生當時看見公車內的司機睡著了，接著下一秒就立即看到公車直衝人行島，一旁的銀行大門也差點受到波及，這起車禍意外造成55年次的機車騎士送醫到門口後不幸身亡，1名西湖派出所員警受傷。台北市消防局獲報後，已緊急出動水箱車3輛、特種車3輛、救護車5 輛及24人到場進行搶救。

(中時新聞網)